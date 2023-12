Encontro com profissionais da Rede Básica encerra campanha Novembro Azul

No dia 29 de novembro, médicos e enfermeiros da Rede Básica de Saúde do município se reuniram para um encontro de encerramento da campanha Novembro Azul, que é dedicada à saúde do homem. A atividade foi sediada na sala de reuniões da Associação Comercial.

Na primeira palestra, a médica Dra. Monica Rosatto falou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dos tipos de câncer mais comuns na população masculina, dentre eles o Câncer de Próstata.

Em seguida, a enfermeira coordenadora do CAIS (Centro de Atenção Integral à Saúde), Sílvia Mendes, discorreu sobre como funciona o fluxo de atendimento dos homens no município desde sua porta de entrada nas Unidades Básicas de Saúde e os devidos encaminhamentos que passam pela UAC (Unidade de Avaliação e Controle)/ Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

Dando continuidade ao assunto, a enfermeira Daiana Medeiros, responsável pela UAC/Regulação, detalhou o trabalho desenvolvido no setor e o fluxo de demanda de pedidos para encaminhamento para serviços de referências de assistência para vários casos, inclusive câncer de próstata.

A última a falar foi a enfermeira Deise Aparecida Cêga Fernandes, Diretora da Rede Básica de Saúde, que reforçou o Fluxo de Atendimento ao Homem no município com diagnóstico de Câncer de Próstata, desde o primeiro atendimento na UBS até a Rede de Oncologia. “Foi um encontro muito proveitoso porque todos os presentes tiveram uma visão geral desses protocolos que são seguidos. E tudo isso vai de encontro a uma discussão a nível regional da Rede de Oncologia. É importante que todos compreendam o processo para que possamos sempre ofertar o melhor atendimento e esclarecimentos aos nossos pacientes”, complementou.