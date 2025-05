Encontro reúne representantes de municípios parceiros da Região Turística da Baixa Mogiana

Mogi Guaçu sediou o 2º Encontro da Região Turística (RT) – Trilhas e Trilhos da Baixa Mogiana. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, 27 de maio, no Hotel Lummina, e teve como foco fortalecer as ações de regionalização do turismo com as cidades integrantes dessa Região Turística, sendo Arthur Nogueira, Conchal, Cordeirópolis, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Mirim, Paulínia e Santo Antônio de Posse.

Os representantes dos municípios parceiros foram recepcionados pelo secretário municipal de Turismo de Mogi Guaçu, Antonio Henrique Corsi, e pelo presidente da Instância de Governança Regional (IGR), Sebastião Zoli Júnior, o Zolinho. O encontro foi realizado num clima de entusiasmo e união, e foram apresentados os principais objetivos da RT, além de um panorama sobre como ela será estruturada, seus propósitos e os próximos passos para sua atuação.

Antonio Henrique Corsi disse que receber um evento dessa importância foi uma grande alegria. “Estamos recomeçando o trabalho de turismo em Mogi Guaçu. Nossa iniciativa tem como compromisso o de promover o desenvolvimento regional, fortalecendo parcerias e valorizando as potencialidades locais. Nosso desafio será de reorganização para que nossa cidade e nossa região sejam cada vez mais fortes dentro da área do turismo estadual e nacional”, disse o secretário.

Já o presidente da IGR, Sebastião Zoli, destacou que Mogi Guaçu é uma cidade com muitas potencialidades, na qual pulsam a cultura, as belezas naturais e o turismo. “Mogi Guaçu tem potencial para ser um grande polo do setor. Nós sabemos que o turismo carece de estrutura e de investimento para continuar crescendo. E, por isso, esse encontro é muito importante para que possamos nortear o brilhante futuro da nossa RT da Baixa Mogiana”, falou.