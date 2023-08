Endereços de Holambra terão CEP individualizado a partir de setembro

As ruas e logradouros públicos de Holambra passam a contar, a partir de 1º de setembro, com numeração individualizada de CEP, o Código de Endereçamento Postal. O anúncio, feito pelos Correios, atende a solicitação encaminhada pelo município em 2 de maio desse ano.

Com a mudança, moradores, comerciantes e empresas da cidade, identificada até o momento por CEP único (13825-000), passam a contar com referência mais adequada para envio e recebimento de cartas, encomendas e remessas, facilitando e agilizando serviços postais de rotina.

“Esse é um passo importante, que facilita a localização de endereços em diferentes bairros de Holambra e aprimora o atendimento de serviços de entrega e dos Correios”, explicou o diretor municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, Reinaldo Pavão. “Fizemos essa solicitação aos Correios em maio, a pedido do prefeito Fernando Capato. É um pleito antigo de moradores e que já foi abraçado anteriormente por vereadores. Uma conquista coletiva, que beneficia o município como um todo”.

A listagem prévia com os CEPs de cada endereço, em Holambra, está disponível para consulta em https://bit.ly/cep_holambra. A consulta pelo site dos Correios estará disponível a partir do dia 1º de setembro em https://www.correios.com.br/, em área identificada como Busca CEP ou Endereço.

Recomenda-se, por orientação dos Correios, que a população entre em contato com seus correspondentes e empresas onde possuam cadastro para informar o novo CEP do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com os novos dados por logradouro.