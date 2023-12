Engenheiro Coelho Celebra Aprovação do Plano de Ação da Lei Aldir Blanc 2 para Fortalecer o Setor Cultural

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Cultura, divulga a aprovação do Plano de Ação municipal para a execução da Lei Aldir Blanc 2. Essa conquista representa uma vitória crucial para a classe artística, assegurando a destinação de recursos do Ministério da Cultura para fortalecer de maneira expressiva o setor cultural do município. O valor do repasse será de R$ 163.831,16, a ser aplicado de acordo com o artigo 5° da Lei 14.399/2022.

A Lei Aldir Blanc tem como propósito principal proporcionar apoio aos trabalhadores da cultura, bem como à manutenção de territórios e espaços culturais cujas atividades foram interrompidas em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“É com muito orgulho que compartilhamos essa notícia para Engenheiro Coelho. O plano de ação aprovado delineia estratégias e direcionamentos para a utilização eficaz dos recursos disponibilizados, visando fortalecer e revitalizar o cenário cultural em nossa cidade,” comentou o Prefeito Dr. Zeedivaldo.