Holambra realiza no dia 28 Audiências Públicas da Saúde e de Metas Fiscais

A Prefeitura de Holambra irá realizar na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, a partir das 13h30, audiências públicas relativas ao cumprimento de Metas Fiscais e aos investimentos na área da Saúde referentes ao 1° quadrimestre de 2025. As atividades acontecerão no plenário da Câmara Municipal, serão abertas a toda a população e terão transmissão em tempo real pela internet por meio do site http://tvcamaraaovivo.net/cmholambra/.

“Este é um momento fundamental de transparência e diálogo com a população. Mostramos como estão sendo aplicados os recursos públicos e avaliamos juntos o cumprimento das metas fiscais do município”, disse o economista e diretor municipal de Finanças, Rodolfo Silva Pinto. “A participação da população é essencial, não só para acompanhar, mas também para contribuir com sugestões e entender mais de perto o funcionamento da gestão pública.”

A Câmara Municipal de Holambra fica na Rua Dr. Jorge Latour, 152, no Centro.