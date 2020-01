OR – Engenheiro Coelho é contemplado com recurso para assistência social

O Governador em exercício Rodrigo Garcia e a Secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, assinaram nesta quarta-feira (22), em Bragança Paulista, o repasse de R$ 28,2 milhões para 121 municípios das regiões administrativas de Campinas e Sorocaba.

As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os fundos municipais. A Secretária de Ação Social, Ana Clara Antonio, e o Chefe de Gabinete, Pedro Soares (Pedro Bange), estiveram representando o município.

“O repasse do Fundo a Fundo é um momento importante da história da assistência social no Estado. O Estado vai continuar fazendo a sua parte para que possamos olhar para trás, analisar e ver que estamos avançando na assistência social. São Paulo tem que ser referência para o Brasil”, disse Garcia.

Os municípios aplicarão o dinheiro em uma rede de proteção que reúne 2.558 serviços socioassistencias em 1.450 equipamentos públicos e privados.

“Uma firme parceria com os municípios e o fortalecimento da rede de proteção local são essenciais para alcançar os indivíduos, resgatar sua dignidade e seus vínculos familiares, além de ampliar sua autonomia. Somente com uma gestão humanizada, solidária e inclusiva dos governos estadual e municipal poderemos fomentar ainda mais oportunidades às nossas cidades”, afirmou a Secretária.

De acordo com o Sistema Único de Assistência Social, é responsabilidade do Estado o cofinanciamento dos serviços, ações e programas socioassistenciais.

O repasse é realizado de acordo com as ações definidas no Plano Municipal de Assistência Social. Com isso, as Secretarias Municipais de Assistência Social definem como alocar recursos estaduais de acordo com a realidade local.