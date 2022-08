Engenheiro Coelho participa de amistoso de futebol em Cosmópolis

As equipes sub-15 e sub-17, da escolinha de futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Engenheiro Coelho, participaram de um amistoso, realizado na manhã de sábado (13) em Cosmópolis Os. jogos aconteceram no campo do 30 de novembro, no bairro Cidade Alta, contra os times da Escolinha Du10.

Na primeira partida, do sub-15, o jogo terminou empatado, pelo placar de 2 a 2, com gols marcados por Luiz Henrique e por Maurício.

Na segunda partida, do sub-17, Engenheiro Coelho não conseguiu superar a equipe adversária. O jogo terminou com o placar de 3 a 2, com os gols marcados pelo Fernando e pelo Matheus, pela equipe de Engenheiro Coelho.

Os alunos estiveram acompanhados pelo superintendente de esportes, Diogo Mansur, pelo professor da escolinha, Wagner Augusto Gomes e por Ricardo Afonso, o Mabola.