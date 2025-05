Dr. Marcelo Forli Fortuna ministra palestra na OAB Jaguariúna e é homenageado pela entidade

Magistrado, já transferido para a comarca de Sumaré, recebeu homenagem da OAB durante evento agendado previamente

A sede da OAB de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira (14) a palestra “Direitos Fundamentais Levados a Sério na Seara Penal”, ministrada pelo juiz de Direito Dr. Marcelo Forli Fortuna, mestre e doutor pela PUC-SP e coordenador acadêmico do Curso de Direito da UniFaj. O evento, previamente agendado antes de sua transferência, foi mantido e ganhou um significado especial: a subseção da OAB aproveitou a oportunidade para homenageá-lo oficialmente com uma láurea de reconhecimento por sua contribuição à comarca.

A palestra reuniu advogados, estudantes e serventuários do Tribunal de Justiça, e abordou, de forma crítica e aprofundada, temas como garantias constitucionais, estado de inocência e os princípios do sistema cooperativo e acusatório.

Durante a cerimônia, a OAB Jaguariúna ressaltou o papel de liderança e o respeito institucional conquistado pelo magistrado ao longo de sua atuação na cidade, marcada por diálogo com a advocacia, ética profissional e compromisso com a cidadania. O evento também teve caráter solidário, com arrecadação de caixas de leite destinadas a entidades assistenciais do município.

Como parte da cobertura jornalística do evento, foi feita a seguinte pergunta ao juiz:

“Dr. Marcelo, o senhor deixa um legado importante à frente da comarca de Jaguariúna, marcado pelo comprometimento com os direitos fundamentais e o fortalecimento da Justiça. Agora, assumindo um novo desafio em Sumaré, que mensagem o senhor gostaria de deixar para a comunidade jurídica e para a população de Jaguariúna?”

Nas palavras do magistrado:

“Bom, eu quero em primeiro lugar agradecer esse tempo todo que eu permaneci aqui em Jaguariúna, e Santo Antônio de Posse. E sem esquecer que a comarca de Jaguariúna envolve essas duas cidades. Uma mensagem que eu deixo para a população é: confie na Justiça. O Judiciário é o último trunfo de proteção do cidadão. O Judiciário é o poder que tem por finalidade, essencialmente, a garantia dos direitos fundamentais. E nesse período que eu fiquei, sempre busquei garantir os direitos fundamentais do indivíduo, do cidadão, da sociedade como um todo. Então a mensagem que eu deixo a todos vocês é: confie no Poder Judiciário. Obrigado.”

Com a transferência oficializada para a comarca de Sumaré, Dr. Marcelo encerra um ciclo em Jaguariúna com reconhecimento público e institucional, e segue sua trajetória na magistratura levando consigo o respeito da comunidade jurídica local.