Engenheiro Coelho realiza força tarefa para ampliar vacinação contra Covid-19 e antecipa faixa etária

Uma força tarefa foi montada para ampliar a vacinação contra Covid-19 e Influenza em Engenheiro Coelho, durante o fim de semana. O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, determinou que a Secretaria de Saúde realize todos os esforços para que as vacinas disponíveis sejam aplicadas o quanto antes. A cidade atingiu a marca de 21% da população total que recebeu pelo menos uma dose da vacina contra Covid-19.

Durante o sábado (19), o atendimento vai acontecer a partir das 13h, seguindo até as 20h, na Sala de Vacina. Estarão disponíveis a primeira dose contra Covid-19 para as pessoas acima de 50 anos e, também, a segunda dose para quem ainda não recebeu.

Segundo o prefeito, “o atendimento neste horário diferenciado é uma alternativa para as pessoas que trabalham e, muitas vezes, não consegue se dirigir durante os dias da semana”.

No domingo (20), a vacinação acontece no bairro Universitários. A equipe de vacinação vai atender pelo sistema drive-trhu e na creche ‘Pr. José Miranda Rocha’, que fica no bairro. Além da primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19, a população poderá receber a vacina contra gripe. Crianças acima de 6 meses e até 6 anos, puérperas, trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação, poderão receber a vacina contra influenza.

Nova faixa etária

A partir de segunda-feira (21), a prefeitura sai na frente e já inicia a vacinação de uma nova faixa etária de pessoas contra a Covid-19. Pessoas com idade acima dos 40 anos já poderão receber a primeira dose da vacina. De acordo com o plano estadual de vacinação, esse grupo só receberia a primeira dose no fim do mês, a partir do dia 30.

Dessa vez, o plantão de vacinação vai acontecer na ‘Escola Odécio Forner’, da 8h às 11h30 e das 13h às 16h. O local foi escolhido para que não tenha aglomeração de pessoas na sala de vacina.

“Estamos fazendo todos os esforços possíveis para vacinar o maior número de pessoas. Apenas com a vacinação em massa poderemos controlar essa pandemia. A nossa região está sem leitos para atender casos de Covid e isso nos preocupa. Já ampliamos o nosso atendimento ao limite. Então, se você já pode receber a vacina, procure um posto de vacinação”, finalizou o prefeito.