Engenheiro Coelho recebe a Cantata de Páscoa “Ele Vive” no dia 27 de abril

Engenheiro Coelho e região estão convidados para uma emocionante noite de louvor e celebração com a Cantata de Páscoa “Ele Vive”, que acontece no domingo, 27 de abril, às 18h15, na Praça da Paróquia São Pedro (Av. Pedro Forner, 254, Centro).

O evento gratuito reúne grandes talentos musicais e artísticos, proporcionando uma experiência única para toda a família. Entre as atrações estão:

Projeto Orquestra Esperança

Brilho de Vida

Coral Nossa Voz

Coral da UNASP

Ministério Clarão

Ministério Dramart

Ministério Entre Aspas

Orquestra Sinfônica do UNASP

A realização do evento é do UNASP e ACARTE, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho.

Não perca essa oportunidade de viver a emoção da Páscoa através da música e da arte. Convide sua família e amigos para essa noite especial!