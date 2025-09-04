Engenheiro Coelho recebe consultório veterinário gratuito do Governo de SP

Unidade instalada no município oferece até 10 atendimentos diários para cães e gatos por meio do programa Meu Pet

Engenheiro Coelho foi contemplado com um dos cinco novos consultórios veterinários entregues pelo Governo de São Paulo por meio do programa Meu Pet. A iniciativa reforça o atendimento gratuito a cães e gatos na região de Campinas e visa ampliar o acesso a serviços básicos de saúde animal em municípios que ainda não possuem clínicas públicas.

Além de Engenheiro Coelho, os municípios de Aguaí, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Vargem Grande do Sul também receberam suas unidades. Cada consultório, montado em contêiner de 60 m², é equipado para realizar consultas, atendimentos clínico-ambulatoriais e procedimentos de baixa complexidade. A capacidade é de até 10 atendimentos gratuitos por dia.

A estrutura foi fornecida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), por meio da Diretoria de Bem-Estar Animal, e a montagem ficou a cargo da empresa Bauhaus do Brasil. A gestão e a manutenção do espaço ficam sob responsabilidade da Prefeitura de Engenheiro Coelho.

“Essas estruturas ampliam a rede de atendimento, oferecendo suporte principalmente às cidades que ainda não dispõem de clínicas veterinárias públicas. É um ganho para os tutores, para os protetores de animais e para a saúde única, porque assegura mais acesso a serviços gratuitos e essenciais”, destacou Rebecca Politti, diretora de Bem-Estar Animal da Semil.

Com os 16 novos pet contêineres entregues em 2025, o estado já conta com 55 unidades em funcionamento, totalizando quase R$ 18 milhões em investimentos. Desde o início do programa, 39 municípios foram contemplados.

O Governo de São Paulo também investe na construção de clínicas veterinárias regionais para procedimentos mais complexos. Já estão em operação as unidades de Araçatuba, Votuporanga e Santa Bárbara d’Oeste. As clínicas de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba estão em fases distintas de entrega e inauguração.

As clínicas representam um investimento estadual de R$ 43,6 milhões e fazem parte de uma política de saúde pública animal alinhada ao conceito de saúde única, que integra o bem-estar dos animais, do meio ambiente e das pessoas.

Fonte: Agência SP