Comerciante é baleada com quatro tiros em tentativa de homicídio em Mogi Mirim

Crime aconteceu na madrugada de domingo no bairro Linda Chaib; suspeito fugiu após os disparos e ninguém havia sido preso até a publicação desta reportagem

Uma comerciante foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada de domingo, dia 17, em Mogi Mirim. O crime aconteceu por volta das 4h30, no bairro Linda Chaib, enquanto a vítima carregava sua caminhonete em frente de casa.

Segundo informações apuradas no local, a mulher estava acompanhada de um rapaz no momento da ação criminosa. Testemunhas relataram que uma motocicleta passou pela rua, parou alguns metros à frente e, em seguida, o motociclista retornou correndo e efetuou os disparos em direção à vítima.

Apesar da presença do outro homem no local, os tiros teriam sido direcionados apenas à comerciante. Após o ataque, o suspeito fugiu e tomou rumo ignorado.

A vítima foi socorrida e encaminhada à UPA Leste, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Posteriormente, ela foi transferida para a Santa Casa de Mogi Mirim.

O estado de saúde da mulher era considerado estável. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu e será investigado pelas autoridades.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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