ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS DOS SERVIDORES

A Secretaria Municipal de Governo da Prefeitura de Jaguariúna informa:

A entrega da cesta básica do mês de fevereiro de 2024 dos servidores públicos municipais será realizada de 1 a 16 de fevereiro, exceto no dia 13 (Carnaval).

A distribuição é feita na Rua Januário Elizeu Navarro, 465, no bairro Nova Jaguariúna, com retirada pela entrada lateral, no portão da Alameda dos Silva, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

No sábado, a entrega será das 8h às 12h.