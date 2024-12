Quarto Reencontro dos Boleiros do União Possense Marca Domingo de Confraternização em Santo Antônio de Posse

Neste domingo, 22 de dezembro, o campo do União Possense foi palco do Quarto Reencontro dos Boleiros do União em um dia marcado por amizade, futebol e celebração de memórias compartilhadas.

A confraternização começou com um jogo amistoso, Após o jogo, todos participaram de um churrasco especial, promovido para celebrar as conquistas e fortalecer os laços entre os antigos companheiros de equipe.

As fotos do reencontro mostram momentos de emoção e alegria, e o espírito de união e gratidão que marcou o dia. Confira algumas dessas imagens:

