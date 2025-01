Santo Antônio de Posse Registra Terceiro Homicídio em Menos de 20 Dias

Na noite de 8 de janeiro, Santo Antônio de Posse registrou o terceiro homicídio em menos de 20 dias, intensificando a preocupação da comunidade com a violência no município. O crime ocorreu no bairro Bela Vista e teve como vítima um homem natural de São Paulo, que residia na cidade há seis anos.

A vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. A perícia técnica foi acionada ao local e, após os trabalhos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários.

As investigações estão em andamento pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis pelo homicídio.

A sequência de casos violentos chama a atenção das autoridades e da população, que esperam por respostas rápidas e ações para melhorar a segurança na cidade.