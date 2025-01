Prefeitura inicia recadastramento para Transporte Escolar Gratuito

Famílias podem se dirigir até as unidades de ensino de segunda-feira (6) até dia 17 de janeiro de 2025

A Prefeitura de Artur Nogueira informa que, a partir desta segunda-feira, 6 de janeiro, está aberto o recadastramento para os estudantes das redes Municipal e Estadual de Ensino que utilizam o Transporte Escolar Gratuito.

O processo será realizado diretamente na escola em que o aluno está matriculado.

O recadastramento é destinado a alunos que residem a mais de 2 quilômetros da escola, em conformidade com a legislação estadual. Segundo a Secretaria de Educação, a medida visa garantir a continuidade do benefício e organizar a logística do transporte escolar no ano letivo de 2025. “O recadastramento é essencial para que possamos atender às necessidades dos estudantes e planejar o transporte de forma eficiente e segura. Contamos com a colaboração das famílias para não perderem os prazos”, afirma a secretária de Educação, Débora Sacilotto.Período de recadastramento

Para realizar o recadastramento de 06/01/2025 a 17/01/2025, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola e assinar a Declaração e o Termo de Ciência, documentos obrigatórios para formalizar a inscrição.

“Sem a assinatura desses documentos, o benefício não pode ser mantido”, reforça a secretaria.

A Prefeitura nogueirense destaca que o recadastramento é obrigatório e que a ausência no cumprimento do procedimento acarretará a perda do direito ao transporte escolar gratuito.