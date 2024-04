Equipe da Mata Ciliar do Zoológico de Mogi Mirim faz enriquecimento ambiental temático para cachorro-do-mato

Entrando no clima da Páscoa, a equipe da Mata Ciliar responsável pelo Zoológico de Mogi Mirim preparou este temático enriquecimento ambiental para o cachorro-do-mato sob nossos cuidados, ofertando alimentação para estimular instintos e a prática de exercícios físicos. Tais ações são realizadas periodicamente, sendo atividades fundamentais para animais que estão em recintos, trazendo inúmeros benefícios aos indivíduos.

“A ideia era para que o animal conseguisse retirar o alimento de dentro da caixa, interagindo e utilizando seus sentidos. O enriquecimento ambiental é muito importante, pois é uma forma de estimular comportamentos naturais da espécie, evitando problemas clínicos ou comportamentais”, explica Angela Aparecida, tratadora da Mata Ciliar de Mogi Mirim.

A Associação Mata Ciliar, em parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim através de sua Secretaria de Meio Ambiente, assumiu desde janeiro de 2022 a responsabilidade de revitalizar o Zoológico Municipal Luiz Gonzaga Amoêdo Campos. Esse trabalho objetiva efetivar uma transição do espaço do Zoo para um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, voltado ao atendimento dos animais silvestres feridos resgatados em toda a região e para práticas de sensibilização através de educação ambiental.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.