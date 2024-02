Equipe da ROMU detém dois suspeitos por tráfico de drogas em Artur Nogueira

Da Redação

Em 18 de fevereiro, a Equipe de Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), em patrulhamento preventivo pela Rua José Aparecido Neves, no Bairro Jardim Paraíso, um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, surpreendeu-se com a presença de dois indivíduos suspeitos. A presença da viatura da ROMU os deixou visivelmente surpresos, levando-os a agir de forma suspeita. Em um rápido movimento, “um deles dispensou algo ao solo, chamando a atenção dos agentes.

Após a abordagem, durante a busca pessoal, os agentes encontraram em sua posse a quantia de R$278,50 em diversas cédulas no bolso direito de sua bermuda, além de um celular da marca Samsung. Já com o outro, foi encontrado um celular da marca Motorola. A atenção da equipe da ROMU voltou-se para o objeto dispensado , resultando na descoberta de um saco plástico contendo três kits de uma substância amarelada, similar ao crack, totalizando 63 invólucros.

Diante dos fatos, ambos os suspeitos foram detidos e conduzidos, juntamente com as drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos, até o plantão policial. Após narrarem os eventos à autoridade competente, foi deliberada a elaboração do Boletim de Ocorrência de Natureza Tráfico de Drogas/Associação. Posteriormente, foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal local para realização do exame cautelar e, ao término da ocorrência, permaneceram à disposição da justiça.

Essa ação demonstra o compromisso e a eficácia da ROMU de Artur Nogueira no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança pública na região.