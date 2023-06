Equipe de Holambra bate Ponte Preta e disputa semifinais do Sub-12 neste sábado

A equipe Macabi Holambra, criada a partir de projeto de formação de atletas da cidade, bateu o time sub-12 da Ponte Preta por 4 a 0 na tarde de ontem e garantiu vaga nas semifinais da Copa Cidade das Flores, com jogos previstos para este sábado, 17 de junho, a partir das 14 horas, no Estádio Municipal Zeno Capato. O time enfrenta o Athlético Paranaense para ir à final.

Do outro lado da chave, Corinthians, primeiro colocado do Grupo B, e Red Bull Bragantino, segundo do Grupo A, disputam o outro acesso à decisão.

O selecionado holambrense encerrou a fase inicial do torneio em segundo no Grupo B. O Athlético Paranaense, por sua vez, liderou o A. A competição reuniu 8 times – incluindo grandes do futebol nacional, como Athlético Paranaense, Corinthians e Red Bull Bragantino, que estão nas semifinais, e Coritiba, Guarani, Ponte Preta e Base Academy, já eliminados.

A equipe holambrense entra em campo neste sábado às 14h30. Corinthians e Red Bull Bragantino jogam na sequência. As decisões do título e do terceiro lugar do campeonato acontecem no domingo, dia 18. A entrada, para todas as partidas, é gratuita.

“A torcida de Holambra está toda convidada. Serão dois jogos de semifinais e duas decisões neste final de semana. Uma grande festa do esporte de base. E com uma equipe local entre os classificados”, destacou o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello. “A Copa Cidade das Flores trouxe times de alto nível à cidade. É uma oportunidade. Uma vitrine para jovens atletas de até 12 anos”.

*Serviço*

*Semifinais da Copa Cidade das Flores*

14h30: Macabi Holambra x Athlético Paranaense

15h45: Corinthians x Red Bull Bragantino

Local: Estádio Municipal Zeno Capato

Entrada Gratuita