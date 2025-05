Vestibular de Inverno da Franco Montoro oferece 232 vagas de graduação para cinco cursos noturnos

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) está com inscrições abertas para o processo seletivo do Vestibular de Inverno 2025 para os cursos de graduação no período noturno de Administração, Ciência da Computação, Enfermagem, Engenharia Química e Psicologia. O edital completo do processo encontra-se disponível no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 22 de maio, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjU1MDQ1, entre as páginas 5 e 9.

As inscrições serão realizadas até às 14h do dia 27 de junho, um sábado, e o cadastramento do interessado deve ser feito, única e exclusivamente, pelo link: www.francomontoro.com.br / Menu: Vestibular / Vestibular de Inverno.

O objetivo desse processo seletivo é o recrutamento, seleção e a classificação de candidatos à matrícula nos cinco cursos de graduação mantidos pela Franco Montoro para o segundo semestre do ano letivo de 2025. No total, são oferecidas 232 vagas, sendo: Administração (98 vagas), Ciência da Computação (28 vagas), Enfermagem (22 vagas), Engenharia Química (49 vagas) e Psicologia (35 vagas).

Os futuros universitários serão conhecidos por meio de uma prova, que será realizada em fase única no dia 28 de junho, das 9h às 12h, no Campus Centro da Faculdade Franco Montoro, com sede na Fundação Educacional Guaçuana (FEG), localizado na Rua Hugo Pancieira, 386, no Imóvel Pedregulhal. A prova será formada por questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais (química, física e biologia), além de redação.

Os candidatos deverão apresentar-se com uma hora de antecedência ao local, munidos do documento original de identidade, caneta esferográfica preta ou azul e serão vetados o porte e o uso de qualquer outro aparelho, instrumento ou fonte de consulta.

O resultado será divulgado a partir das 13h do dia 3 de julho pelo site: www.francomontoro.com.br / Menu: Vestibular / Vestibular de Inverno e pelo Diário Oficial do Município de Mogi Guaçu.