Equipe feminina de xadrez conquista vaga para a final dos 39º Jogos Abertos da Juventude

Pela oitava vez, Mogi Guaçu classificou uma equipe de xadrez para a final estadual dos 39º Jogos Abertos da Juventude. O elenco feminino da cidade, composto pelas enxadristas Ana Júlia Drein, Bianca Alves, Emilly Vitória, Júlia Ramos, Laíne Raquel e Yasmin Lara, sagrou-se campeão da etapa da Região de Campinas, Piracicaba e Jundiaí e, assim, garantiu a única vaga regional para a final do Estado de São Paulo.

No sábado, 4 de maio, as guaçuanas participaram da fase regional dos 39º Jogos Abertos da Juventude, classificatória para a etapa estadual, no Grupo Ginástico de Rio Claro, em Rio Claro, e venceram as oponentes de Jundiaí, Aguaí e Piracicaba e empataram com as enxadristas de Rio Claro. Com esses resultados, a equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou invicta o título da competição. No mesmo local, também foi disputada a fase regional da modalidade de dama.

Já a equipe masculina de Mogi Guaçu, formada por Felipe Cruz, Heitor Caetano, Kemuel Nunes, Pedro Vaz, Pedro Muniz e Renan Trindade, que, até então, havia conquistado sete títulos em oito etapas regionais, desta vez, ficou com o vice-campeonato da competição ao vencer Araras, Rio Claro e Aguaí. Na sequência, os atletas perderam para Piracicaba e empataram com Jundiaí, cidade que levou o título e que foi vice-campeã estadual em 2022.

“O projeto de xadrez e damas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu, juntamente com a Escola Estadual Luiz Martini, permitiu descobrir grandes talentos da cidade, os quais compuseram as nossas equipes de xadrez que conquistaram excelentes colocações”, comentou o técnico da SEL, Wendel Assis.

Damas

A equipe masculina de damas, composta por Bruno Cavalcante, Derick Santos, Kauã Santos, Otávio Augusto e Victor Silva, foi a vice-campeã da etapa regional. E o time feminino com Laura Consolini, Maysa Faria, Michelly Cruz e Pietra Caetano, apesar de recém-formada, conquistou a terceira colocação.