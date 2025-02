Equipe máster se prepara para temporada com ainda mais desafios

Após um retorno marcante às competições de natação master em 2024, a Free Play/Sejel se prepara para uma temporada ainda mais intensa e competitiva em 2025. Com o objetivo de participar de mais etapas do circuito da União da Natação Master do Interior (Unami), os atletas ajustam seus treinamentos para buscar evolução e bons resultados ao longo do ano.

A equipe, comandada pelo técnico Ricardo Antônio Martiniano, conta com cinco nadadores que já representaram a Free Play nas competições do ano passado: Bruno Domingues Bridi, Tomas Coradi Lino, Walter Augusto Murilo, Stefano Parenti Netto e Gabriel José Soligo. Todos eles compartilham o entusiasmo pelo crescimento do time e a expectativa de um ano ainda mais desafiador.

APRENDIZADO E MOTIVAÇÃO

A participação da Free Play no circuito de 2024 marcou o retorno do clube às competições da categoria, o que foi especial para todos os atletas. Para Bruno, essa reaproximação com a natação competitiva teve um impacto muito além do desempenho esportivo. “Esse retorno em 2024 no Master foi uma jornada de autoconhecimento, na qual percebi o quanto a natação é fundamental para o meu bem-estar, tanto físico quanto mental”, destaca Bruno.

Já Tomas ressalta o clima mais descontraído do circuito master em comparação às competições da Federação Aquática Paulista (FAP). “Foi bem legal, bem mais leve do que as competições federadas”, comenta. Para Walter, que teve sua primeira experiência em competições no ano passado, a participação foi um grande aprendizado. “Nunca tinha participado de uma competição antes. A equipe foi fundamental, pois me deu valiosas dicas. Fiquei extremamente contente com o resultado da equipe”.

A volta às piscinas também foi um desafio para Stefano Parenti Netto, que passou mais de uma década afastado das competições. “Retornar após mais de 10 anos sem treinar e competir foi uma grande superação. Conquistar bons resultados superou todas as minhas expectativas e me motivou ainda mais a continuar evoluindo”, relata. Já para Gabriel José Soligo, entrar nas disputas do circuito máster significou uma motivação extra. “Foi um grande desafio, mas muito importante para manter meu comprometimento com os treinos”.

EXPECTATIVAS

A temporada de 2025 promete ser diferente para a Free Play/Sejel. Se no ano passado a equipe participou de apenas duas etapas, neste ano a meta é competir com mais regularidade ao longo do circuito. Bruno reconhece que conciliar a rotina de trabalho com as competições é um desafio, mas reforça sua determinação. “Espero participar de mais etapas do que em 2024, pois isso é importante para mim. Sempre competi pela Free Play desde criança e sei que parar e depois voltar é difícil, mas gostamos disso. O corpo sente falta das competições e da rotina de treinos”.

Quem também vê a ampliação do número de etapas como algo positivo para todos é Tomas. “No ano passado, fiz metade da temporada na federação e outra metade no master. Em 2025, a ideia é competir mais vezes e tornar tudo mais leve, sem tanta responsabilidade, focando na diversão”, explica o nadador. O crescimento da equipe é outro ponto de motivação e Walter aposta no profissionalismo do seu treinador Ricardo para melhorar ainda mais o desempenho individual e coletivo. “Tenho muito a evoluir, mas já percebo minha melhora nos últimos meses. O trabalho do Ricardo está nos aperfeiçoando para alcançarmos resultados incríveis neste ano”, afirma.

Já Stefano acredita que a participação frequente nas competições será fundamental para elevar o nível da equipe. “Competir mais vezes fortalece o entrosamento do grupo e melhora nossa preparação para as provas individuais e de revezamento”. Além do desempenho pessoal, Gabriel vê nas competições uma oportunidade de incentivar sua família no esporte. “Quero melhorar meus resultados e também motivar meu filho a praticar natação”, conta.

Assim, a Free Play/Sejel entra em 2025 com um planejamento sólido e um time motivado para representar a equipe ao longo do ano. A evolução da preparação e a participação em mais etapas do circuito master da Unami prometem tornar esta temporada ainda mais especial para os nadadores. Com a experiência adquirida em 2024 e a dedicação diária nos treinamentos, os atletas da Free Play estão prontos para encarar novos desafios e, quem sabe, conquistar posições de destaque no ranking da Unami.

