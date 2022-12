Equipe mista de Holambra e Jaguariúna vence torneio regional de Vôlei

A equipe Topezera, composta por moradores de Holambra e de Jaguariúna,

venceu o torneio regional de Vôlei promovido no último domingo, dia 4

de dezembro, pelo Departamento Municipal de Esportes da Cidade das

Flores.

A competição reuniu seis times mistos de quatro cidades em confrontos

que se estenderam das 8h às 18h no Ginásio Municipal. O segundo lugar

ficou com o Time da Posse, de Santo Antônio de Posse. O Time do Aleh,

de Artur Nogueira, foi bronze.

“Reunimos, ao todo, 60 atletas nesse dia de competições”, destacou

o diretor da pasta, André Luís Buzzerio. “Foi, sem dúvidas, uma

iniciativa que celebrou a prática desportiva e que promoveu a

modalidade e a integração entre os municípios”.