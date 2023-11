Equipe Sub-16 Masculina de Futebol disputou vaga para as finais da Copa ADR

No último sábado, 4 de novembro, a cidade de Itapira foi palco de uma emocionante competição esportiva que reuniu jovens talentos do Futebol. A equipe Sub-16 Masculina de Futebol de Pedreira participou com determinação e garra, buscando a vaga para as finais da Copa ADR (Associação Desportiva Regional). Infelizmente, o destino reservou uma disputa intensa que culminou em uma derrota nas penalidades, mas o esforço e a dedicação desses atletas e da comissão técnica merecem reconhecimento.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato fez questão de elogiar o desempenho dos jovens talentos e a equipe técnica que trabalhou incansavelmente para preparar a equipe para esse desafio. “Foi uma partida emocionante e intensa, onde nossos jovens atletas demonstraram um comprometimento exemplar com o esporte e com nossa cidade. Estou muito orgulhoso de cada um deles. O espírito esportivo, a determinação e a dedicação que demonstraram são exemplos para todos nós”, concluiu.