Equipe Técnica da APAE Participa de Treinamento Especializado em Oxigenoterapia e Atendimento a Alterações Respiratórias com o enfermagem do UNIESI

No dia 14 de Agosto, a equipe técnica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) teve a oportunidade de participar de um enriquecedor treinamento ministrado pelo Professor e Enfermeiro Paulo Preto, juntamente com as graduandas do Oitavo Período de Enfermagem, Ananda Couto e Kamila Dol. O evento teve como foco o uso de oxigenoterapia e o atendimento às alterações respiratórias em indivíduos com necessidades especiais.

A APAE é conhecida por seu compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, buscando constantemente oferecer os melhores cuidados e tratamentos possíveis. Nesse contexto, o treinamento promovido pela equipe técnica teve como objetivo aprimorar ainda mais os conhecimentos e habilidades dos profissionais envolvidos no cuidado desses indivíduos.

O evento não apenas fortaleceu a capacidade técnica da equipe, mas também promoveu uma atmosfera de troca de conhecimentos e networking entre profissionais da área. A APAE reafirma seu compromisso com a excelência no cuidado e reitera a importância de parcerias e treinamentos colaborativos para promover a qualidade de vida das pessoas atendidas.