Equipes de Base de Holambra na Final da Copa Estrela da Mogiana

Na emocionante jornada da Copa Estrela da Mogiana, as equipes de base de futebol de Holambra brilharam na última semana, conquistando suas vagas na grande final. Com performances impressionantes, os jovens talentos do time sub-15 e sub-17 garantiram seu lugar na disputa pelo título, representando com garra e habilidade a paixão pelo futebol em sua cidade.

No embate decisivo, o time sub-15 enfrentará o Aliança Futebol Clube, enquanto o sub-17 medirá forças com o Clube Santa Sofia. Com expectativa e entusiasmo, as partidas finais estão agendadas para a próxima sexta-feira, dia 24, no Estádio do Azulão, situado em Jaguariúna.

O Estádio do Azulão, conhecido por seu ambiente vibrante e acolhedor, será palco para essa competição emocionante, onde os jovens atletas demonstrarão sua determinação e talento em busca da glória esportiva.

Às equipes de Holambra, desejamos toda a sorte neste momento crucial. Que possam enfrentar os desafios com coragem e dedicação, representando não apenas seus clubes, mas também sua comunidade com orgulho e excelência.