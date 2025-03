EQUIPES DE BASQUETE DE JAGUARIÚNA DISPUTAM AMISTOSOS PREPARATÓRIOS

As equipes de basquete da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna das categorias sub 14, sub 16, sub 18 e sub 21 entrarão em quadra para amistosos preparatórios antes da estreia na Liga Metropolitana de Basquete, que terá início em abril. Os jogos servirão como testes importantes para ajustar táticas e preparar os atletas para a competição oficial.

As partidas amistosas serão realizadas na cidade de Paulínia, no Ginásio João Aranha, onde os times de Jaguariúna enfrentarão as equipes locais. Confira a programação dos jogos:

27 de março (quinta-feira):

19h – Sub 16

20h30 – Sub 18

29 de março (sábado):

9h00 – Sub 14

10h30 – Sub 21

Os amistosos são uma oportunidade para os jogadores ganharem ritmo de jogo, aprimorarem a dinâmica em equipe e corrigirem eventuais falhas antes do início do torneio. A Liga Metropolitana de Basquete reúne times de diversas cidades da região e é uma das competições mais aguardadas do ano para as categorias de base.

Foto: Rafael Campos