Equipes do Vôlei Pedreira estão nas finais do Campeonato da Associação Desportiva Regional

No sábado, 4 de novembro, no Ginásio do Clube Náutico, as equipes do Voleibol Pedreira, comandadas pela Professora Elen Uttembergue, disputaram as semifinais do Campeonato de Vôlei da Associação Desportiva Regional (ADR), envolvendo equipes do Circuito das Águas Paulista e da Baixa Mogiana.

Nas disputas do Feminino, a equipe Sub-14 de Pedreira se garantiu na final após vencer por 3 a 0 a equipe de Mogi Mirim e o Sub-21 por 3 sets a 1 venceu também a equipe de Mogi Mirim.

Já nas disputas do Masculino, a equipe Sub-21 pedreirense superou Aguaí por 3 a 0, garantindo vaga na decisão da ADR contra a equipe de São João da Boa Vista.

A equipe Sub-15 Masculino de Pedreira também jogou no Clube Náutico, disputando a semifinal da Copa Jaguariúna, quando acabou derrotada pela equipe de Leme.

Os próximos compromissos do Vôlei Pedreira serão pela Copa Jaguariúna, onde no dia 12 de novembro, às 15h30 disputa no Ginásio do Azulão em Jaguariúna a decisão do Adulto Masculino e no dia 15 de novembro, às 10 horas, também no Azulão a equipe Sub-15 Masculino de Pedreira enfrenta Holambra pelo 3º lugar da competição.