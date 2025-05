Mulher morre atropelada por dois veículos em rodovia de Cosmópolis

Ana Rodrigues, de 52 anos, foi atingida enquanto atravessava a SP-332 a caminho do trabalho; segundo motorista fugiu sem prestar socorro

Uma mulher morreu após ser atropelada por dois veículos na manhã desta terça-feira (13), na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis (SP). O acidente ocorreu nas proximidades do bairro Nosso Teto, por volta das primeiras horas do dia.

A vítima foi identificada como Ana Rodrigues, de 52 anos, moradora do bairro e funcionária pública no município de Artur Nogueira, onde atuava como cozinheira da rede pública de educação. Ela estava a caminho do trabalho quando tentou atravessar a pista e foi atingida por um carro branco. Com o impacto, Ana foi arremessada e, na sequência, acabou sendo atropelada por um segundo veículo, cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Equipes de resgate foram acionadas, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Ana Rodrigues deixa cinco filhos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária e será investigada para tentar identificar o motorista que se evadiu do local.