Escola Arnaldo Rossi é a Campeã na Damas dos Jogos PROERD 2024

Na noite da terça feira, 17 de setembro, aconteceu no Ginásio de Esportes Dario Zanini “Vermelhão” do Santa Sofia, as disputas da modalidade Damas dos Jogos PROERD 2024.

Com a organização de Celso Leite e voluntários, equipes das dez escolas participantes nos jogos estiveram na disputa, com a decisão acontecendo entre as equipes da Escola Arnaldo Rossi e Colégio Anglo, que terminou com a vitória da Escola Professor Arnaldo Rossi por 3 a 1, vencendo essa modalidade pela primeira vez.

Na tarde desta sexta-feira, 20 de setembro, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, a partir das 17h30, com a organização do Professor Gilberto Bortoloci, acontecem as disputas do Atletismo, com as provas de 50 metros, Salto em Distância, Arremesso de Pelota e Revezamento 4x50m.

Na manhã do sábado, 21 de setembro, a partir das 8 horas no Ginásio do Santa Sofia, acontecem as disputas do Futebol de Salão envolvendo as equipes do Grupo-A.

Os Jogos PROERD são organizados pela Policia Militar, através do PROERD e contam com o apoio da Prefeitura Municipal, através das Secretarias Municipais de Educação e de Esportes e Lazer, Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, Esporte Clube Santa Sofia, Unicesumar, Via Brasil Escola e Ludi Sports.