CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA É EMPOSSADO EM SOLENIDADE NA PREFEITURA

Em solenidade realizada na manhã desta quarta-feira,16, nas dependências do gabinete da Prefeitura, foram empossados os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o biênio 2026/2028.

Desde sua criação, o conselho vem evoluindo e ampliando sua atuação, acompanhando de perto as necessidades da população e contribuindo para a construção de políticas públicas mais inclusivas. Ao longo dos anos, o COMPED tem se consolidado como um importante espaço de diálogo entre o poder público e a sociedade.

Esse avanço também demonstra a preocupação de tornar Jaguariúna um município cada vez mais inclusivo, acessível e acolhedor para todos.

Com a participação de representantes do governo, de entidades e da própria comunidade de pessoas com deficiência, o COMPED trabalha para garantir mais igualdade de oportunidades, respeito e cidadania para todos.

Foto: Diego Monarin