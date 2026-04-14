Basquete nogueirense estreia com vitória por 94 a 40 na Liga Metropolitana

Equipe sub-21 da ANB dominou time adversário em partida realizada no último sábado (11); inscrições para aulas de basquete estão abertas

A equipe sub-21 da ANB (Associação Nogueirense de Basquete), mantida pela Prefeitura de Artur Nogueira por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, estreou com vitória expressiva na Liga Metropolitana de Basquete (LMB), ao vencer a equipe de Extrema por 94 a 40.

A partida foi realizada no último sábado, 11 de abril, no Ginásio Denilson Amaro Rodrigues (Itamaraty), em Artur Nogueira. Jogando em casa, a equipe nogueirense apresentou atuação consistente e dominou o confronto do início ao fim.

A Liga Metropolitana de Basquete reúne sete equipes entre clubes e representações municipais da região de Campinas, sendo considerada uma importante competição para o desenvolvimento da modalidade e formação de novos talentos.

O destaque da partida foi o atleta Bruno Paletta, que marcou 28 pontos e liderou a equipe em quadra. Também contribuíram para o resultado Alisson Firmino, com 15 pontos pela ANB, e Jonas, da equipe adversária, que anotou 17 pontos.

Com o resultado positivo, a ANB segue motivada para a sequência da competição. O próximo compromisso será no sábado, dia 18 de abril, às 15h, fora de casa, na cidade de Hortolândia, contra a equipe Hortocity Hawks.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer Rodrigo Pinheiro (Burunga), o desempenho da equipe reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido no município, aliado ao apoio do prefeito Lucas Sia (PL) e da Administração Pública. Ele destacou a importância da participação em competições de maior nível, que contribuem para o crescimento técnico e a formação dos jovens atletas.

Inscrições abertas para o basquete

A Secretaria de Esporte e Lazer informa que seguem abertas as inscrições para a modalidade de basquete. Jovens a partir dos 12 anos interessados em participar podem procurar a Secretaria de Esporte e Lazer para mais informações. A pasta está localizada no Ginásio Municipal Maurício Sia, na Rua Floriano Peixoto.

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