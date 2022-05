ESCOLA DAS ARTES ABRE INSCRIÇÕES PARA AUDIÇÃO DO ESPETÁCULO “O REI DO SHOW”

Que tal participar de um grande espetáculo no Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna? A Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, abriu inscrições para a audição de “O rei do show” que será apresentado ainda este ano.

A primeira audição acontece dia 30 de maio (segunda-feira), às 19h, no Teatro Municipal. Nesta data os candidatos deverão realizar os seguintes testes:

1 – Teste de Cena – Escolher uma cena da personagem que pretende fazer (Cena Curta).

2 – Teste de Canto – Música da personagem ou levar uma canção de livre escolha com a identidade do espetáculo (à capella, que significa cantar algo apenas com voz, sem acompanhamento instrumental).

3 – Teste de Dança – Preparar uma pequena coreografia para o refrão final da música “This is me”.

Podem se inscrever adultos e crianças (a partir dos 7 anos), inclusive as pessoas que não têm experiência em atuação. Para isso é necessário preencher o formulário que está disponível neste link. https://forms.gle/x6SnGTPE7nc1aSXE7 até dia 30 às 12h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3867-4223 (WhatsApp).