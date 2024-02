Escola Municipal “Professora Maria Helena Ferraresso Armigliato” foi furtada na noite de 08 para 09 de fevereiro

A Escola Municipal “Professora Maria Helena Ferraresso Armigliato”, localizada entre os bairros Jardim Alzira e Santa Clara, foi furtada na noite da quinta-feira, dia 08, para a sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024.

Segundo informaram os funcionários da unidade escolar, ao chegarem na manhã para trabalhar encontraram a escola com a janela do Laboratório quebrada, um armário na sala dos alunos da Pré-Escola estourado, armário da sala de Coordenação e de Direção também com a porta e cadeado estourados. A sala da Secretaria foi totalmente revirada, além do furto de aproximadamente 4 quilos de Filé de Peito de Frango, latas de óleo de cozinha e bolachas.

Na ocasião também foram levados cartões de Banco da APM e cheques. A Direção da Escola conseguiu cancelar os cartões e cheques.

A Prefeitura de Pedreira firmou convênio com o Governo Federal para a instalação de câmeras para o videomonitoramento de todas as unidades de ensino. O Projeto encontra-se em fase de conclusão, serão investidos mais de R$ 900 mil nesse sistema que terá controle da Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania com apoio da Guarda Municipal.