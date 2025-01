São Paulo registra superávit de R$ 150 bilhões e lidera exportação agropecuária no país em 2024

O agronegócio do estado de São Paulo alcançou novos patamares históricos em 2024, destacando-se pelo recorde no valor das exportações e no saldo da balança comercial. O setor exportou um total de R$ 184,7 bilhões, representando um aumento de 6,8% em comparação com o ano anterior. Já as importações totalizaram R$ 34 bilhões, incremento de 11,9%. Com isso, o superávit da balança comercial do agronegócio paulista atingiu R$ 150 bilhões, um crescimento de 5,8% em relação a 2023.

“Estamos vendo um desempenho fantástico do agro paulista no consolidado de 2024, que foi um ano marcado por desafios climáticos e instabilidade na geopolítica internacional. A agropecuária de São Paulo representa mais de 40% de tudo que o estado exporta, e quase 20% do que o agro do Brasil embarca para o exterior, isso sem perder a sua vocação agrícola nas culturas alimentares (arroz, mandioca, feijão etc) e sem deixar de investir em suas culturas tradicionais, como o café”, comenta o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai.

Os dados são da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (Apta), e apontam que as exportações do agronegócio representaram 43,2% do total exportado pelo estado.

Principais grupos de produtos de exportação agro paulista

Complexo sucroalcooleiro: 40,1% de participação no agro paulista, com R$ 74,16 bilhões, com o açúcar representando 93,0% e o etanol 7,0%.

Carnes: 11,6% de participação, somando R$ 21,52 bilhões, sendo a carne bovina responsável por 84,2%.

Produtos florestais: 10,2% de participação, na ordem de R$ 18,93 bilhões, com 54,9% em celulose e 37,4% de papel.

Grupo de sucos: 9,6% de participação, com R$ 17,78 bilhões, dos quais 98,1% foram representados por suco de laranja.

Complexo soja: 7,4% de participação, registrando R$ 13,68 bilhões, com a soja em grão correspondendo a 78,9%%.

Os cinco principais grupos de produtos responderam por 78,9% das exportações setoriais paulistas. O grupo de café, tradicionalmente relevante nas exportações do estado, ocupou a sexta posição, com um total de R$ 7,71 bilhão em vendas, das quais 71% corresponderam ao café verde e 24,8% ao café solúvel.

No ano de 2024, comparado ao ano anterior, foram registradas variações significativas nos valores exportados dos principais grupos de produtos da pauta paulista. Houve crescimento nos grupos de café (+42,9%), sucos (+29,7%), produtos florestais (+16,3%), carnes (+13,4%) e complexo sucroalcooleiro (+11,6%). Essas variações nas receitas do comércio exterior refletem a combinação das oscilações de preços e volumes exportados.

Destinos das exportações paulistas

A China manteve-se como principal destino, importando R$ 35,57 bilhões. A União Europeia foi o segundo maior mercado, com R$ 23,45 bilhões, seguida pelos Estados Unidos, com R$ 20,8 bilhões, que apresentou um crescimento de 21,5% em relação ao ano anterior.

Participação do estado de São Paulo no Brasil

São Paulo foi responsável por 18,6% das exportações do agronegócio brasileiro em 2024, destacando-se especialmente nos grupos de sucos (84,1% do total nacional), complexo sucroalcooleiro (62,5%) e produtos de origem vegetal (63,0%).