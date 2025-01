Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Mirim

Na noite de 11 de janeiro, uma operação da polícia resultou na prisão de L., acusado de porte ilegal de arma de fogo em Mogi Mirim. A ação ocorreu na Avenida 22 de Outubro, durante um bloqueio de trânsito em apoio à Operação ODSI.

De acordo com a polícia, o motorista de um veículo Parati desobedeceu à ordem de parada, iniciando um breve acompanhamento pela via, condutor teria arremessado um objeto pela janela. O carro foi interceptado, onde foram realizadas buscas nos três ocupantes e no interior do veículo, sem que nada de ilícito fosse encontrado.

Com apoio da equipe de Comando de Operações, os policiais retornaram ao local onde o objeto foi descartado, localizando um revólver calibre .32 da marca Rossi, com numeração suprimida, além de duas munições intactas.

Ao serem questionados, um dos ocupantes, identificado como T., afirmou que L. estava dirigindo o veículo e foi quem arremessou a arma pela janela. Os outros dois envolvidos, incluindo o próprio L., permaneceram em silêncio.

Diante dos fatos, L. recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme. A equipe tática encaminhou os envolvidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, Dalton David Ferreira, ratificou a prisão em flagrante de L.F. Os outros dois ocupantes do veículo foram liberados como testemunhas.

A arma e as munições foram apreendidas, e o caso segue em investigação.