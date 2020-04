Escolas Municipais de Artur Nogueira recebem o repasse do PMDDE.

Na manhã desta quarta-feira (08) a secretária de educação de Artur Nogueira, Elaine Vicensotti Boer, anunciou que a Prefeitura Municipal fez o repasse de R$320.000,00 para as escolas municipais através do Programa Municipal do Dinheiro Direto na Escola(PMDDE). O valor é repassado diretamente para as APMs das unidades escolares da rede municipal e será utilizado conforme o plano de trabalho elaborado.

Os valores recebidos pelas unidades escolares variam entre R$10 e R$20 mil, de acordo com o número de alunos do censo escolar de 2019, e são destinados para ações de melhorias do prédio escolar e/ou ações pedagógicas. “O PMDDE é um recurso financeiro extremamente importante para nossas unidades escolares, uma vez que administrado em conjunto com a Associação de Pais e Mestres (APM), viabiliza melhorias para a escola, tanto em caráter de pequenos reparos por exemplo, quanto aquisição de materiais pedagógicos que visam sempre a melhoria na aprendizagem dos nossos alunos ”, diz Edilene dos Santos Pinheiro, gestora da EMEIEF Professora Aparecida Dias dos Santos.

A Secretária de Educação reforça ainda que, “Esse repasse dá autonomia aos trabalhos nas unidades escolares e facilita o dia-a-dia das gestoras, quanto aos reparos ou compra de materiais didáticos”, finaliza Elaine Vicensotti Boer.