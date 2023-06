Escolas Municipais de Holambra recebem cinematecas

Foram entregues nesta quarta-feira, dia 22 de junho, as cinematecas das escolas municipais Maria José Moreira Van Ham, no Centro, e Novo Florescer, no Fundão. De acordo com a diretora municipal de Educação de Holambra, as estruturas contam com projetor e home theater, além de acervo de 90 livros – 10 deles disponíveis em braille, para deficientes visuais – e 40 DVDs infantis. Elas fazem parte do projeto Cine Leitura, do Ministério da Cultura, patrocinado pela concessionária Renovias e que tem por objetivo aproximar as crianças da literatura e do audiovisual.

“Espaços lúdicos e inspiradores que oferecem um importante apoio pedagógico aos nossos educadores no incentivo à leitura”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Ficamos honrados em sermos contemplados com o projeto”.