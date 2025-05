Conheça as Candidatas de Santo Antônio de Posse que disputam o título de Miss Posse Oficial Adulto 2025

Mulheres entre 18 e 27 anos unem beleza, cultura e representatividade em uma noite de celebração à identidade local

A cidade de Santo Antônio de Posse se prepara para mais uma edição do aguardado Concurso Miss Santo Antônio de Posse 2025, marcado para o próximo dia 31 de maio, a partir das 19h, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira Silva – “Chicão”. A entrada custa R$ 5,00 e os ingressos estão disponíveis com as candidatas e na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Na categoria Adulto, que contempla jovens mulheres entre 18 e 27 anos, o concurso valoriza não apenas a beleza, mas também o envolvimento social, a representatividade feminina e o compromisso com a cultura da cidade.

A todas as concorrentes foi feita a mesma pergunta, que orienta suas participações:

“De que forma você acredita que ser Miss pode contribuir para fortalecer o papel da mulher na preservação e promoção da cultura local?”

Conheça abaixo as candidatas da categoria Miss Posse Oficial Adulto, organizadas em ordem alfabética, com seus perfis e reflexões:

Bianca Jaqueline Mariano

Idade: 22 anos

Profissão: Analista financeiro

Interesses: Maquiagem e redes sociais

Valor pessoal: “Força.”

Resposta: “Ser Miss é ter uma voz que inspira, e eu acredito que isso pode ajudar muito a valorizar a cultura do nosso lugar. Com essa visibilidade, posso mostrar o quanto nossas tradições, histórias e talentos locais são importantes. Dá pra usar as redes sociais, participar de eventos e apoiar projetos que envolvam a comunidade. E o mais legal é que isso incentiva outras mulheres a também se envolverem e se sentirem parte disso tudo. Mostrar que a mulher tem força não só pra preservar a cultura, mas também pra fazer ela crescer e continuar viva.”

Ellen Cristina Alves Maciel

Idade: 21 anos

Ocupação: Acadêmica de Direito

Interesses: Gastronomia, confeitaria e advocacia

Valor pessoal: “Comprometimento – faço porque me importo.”

Resposta: “Ser Miss é um ponto alto em que são valorizados a VISIBILIDADE e a VOZ, e aqui em Santo Antônio de Posse, podemos utilizar esse título para fortalecer o papel das mulheres, contribuindo nas divulgações, mostrando o quanto elas carregam tradições, histórias e saberes, principalmente porque a grande parte do comércio local é liderado por mulheres. É também enaltecer e incentivar outras mulheres a se orgulharem da nossa cultura, que todos possam brilhar os olhos e ver o quanto elas podem e estão conquistando o mundo, fortalecer a cultura também é demonstração da força feminina, que possamos aumentar ainda mais profissionais, e também inspirar as meninas que ainda estão crescendo, para que elas também se tornam brilhantes artesãs, advogadas, contadoras, professoras, enfermeiras, empresárias em diversos ramos como beleza, moda, gastronomia e tudo aquilo que o coração almejar.”

Gislaine Cristina da Silva Ferreira

Idade: 22 anos

Profissão: Auxiliar administrativo

Interesses: Divertir-se com pessoas especiais

Valor pessoal: “Honestidade, humildade, simpatia e respeito pelo próximo.”

Resposta: “Aumentar a visibilidade da cultura e das tradições locais, inspirando outras mulheres a participar e valorizar suas raízes!”

Lorani Gabrieli Bulhões de Alcantara

Idade: 19 anos

Interesses: Ouvir música e cozinhar

Valor pessoal: “Confiança, respeito e responsabilidade.”

Resposta: “Com minha presença, reforço os laços de comunidade e apoio o desenvolvimento do meu município.”

Stefany Archangelo dos Santos

Idade: 21 anos

Interesses: Assistir séries

Valor pessoal: “Alegria.”

Resposta: “Ser Miss inspirará as pessoas próximas e outras a buscarem realizar seus sonhos, sendo autênticas e únicas, dentro de suas personalidades.”

A categoria adulta reforça a força e o protagonismo feminino em Santo Antônio de Posse. Cada candidata representa, à sua maneira, o elo entre beleza e cultura, mostrando que ser Miss é também representar a voz ativa das mulheres na construção de uma cidade mais participativa e consciente de suas tradições.

Texto: Regina Vicenzotti