ESCOLAS MUNICIPAIS DE JAGUARIÚNA REALIZAM “DIA DA ESCOLA ABERTA” EM 31 DE JANEIRO

As férias dos estudantes das Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) e Fundamental estão chegando ao fim e a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de educação, convida pais e alunos a participarem do “Dia da Escola Aberta”. A atividade vai acontecer no dia 31 de janeiro em diferentes horários.

Para os estudantes das EMEIs serão: no período da manhã das 7h às 9h e das 8h às 10h e das 13h às 15h, no período da tarde.

Já para os alunos do Ensino Fundamental os horários do Dia da Escola Aberta serão: durante a manhã das 8h às 10h e à tarde das 13h às 15h.

A secretaria de educação ressalta: os pais e estudantes devem visitar as escolas em que os alunos estão matriculados nos horários correspondentes às aulas dos filhos.

Outra atividade que também será realizada antes do início das aulas é a reunião de pais e mestres das EMEIs que irá acontecer no dia 03 de fevereiro no horário em que os filhos estão matriculados. Após a reunião os alunos terão aula normalmente.

No mesmo dia, 03 de fevereiro, os estudantes das escolas municipais de Ensino Fundamental também retornam às aulas. Já os alunos das CEIs voltam no dia 05 de fevereiro.

A secretária de educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, lembra que a participação dos pais é muito importante mas os alunos também devem acompanhar. “A volta às aulas é sempre marcada por um período de adaptação. Por isso a gente faz esse trabalho para acolher os alunos e fazer com que eles se sintam bem no local onde vão passar horas estudando até o fim do ano”, afirmou a secretária.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira