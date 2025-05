Tecnologia no cuidado pet: como inovações estão revolucionando a saúde dos animais

(Créditos: ArtistGNDphotography / iStock)

Entenda como a tecnologia tem sido uma aliada da medicina veterinária no monitoramento e bem-estar dos animais

Não tem como negar: os pets já tomaram conta do cotidiano de muitas famílias, e hoje são realmente membros familiares para muitos. Nos últimos anos, inclusive, houve um aumento expressivo do mercado pet no mundo, com expansão de pet shops e produtos específicos para bichinhos de estimação – e isso impactou, também, a medicina veterinária como um todo.

A tecnologia se tornou uma grande aliada: com os avanços tecnológicos e dispositivos inteligentes, foram criadas várias formas de monitoramento da saúde dos pets, como as coleiras com sensores de batimentos cardíacos, por exemplo, e a ampliação dos atendimentos consultivos online com veterinários.

Confira, a seguir, de que maneira a tecnologia garante o cuidado adequado com a saúde do seu melhor amigo!

Inteligência artificial em dispositivos e diagnósticos

Uma revolução na medicina veterinária está sendo feita com o uso de inteligências artificiais, para construir algoritmos capazes de trazer diagnósticos de maneira mais rápida. Basicamente, é possível pedir para uma inteligência artificial analisar exames de imagem para detectar padrões de possíveis doenças – o que facilita, inclusive, o dia a dia de médicos na hora de emitir laudos.

Há uma maior precisão na análise das radiografias, além do monitoramento de dados conforme novos exames são feitos, para aumentar a previsibilidade de problemas de saúde.

Outro ponto é o desenvolvimento de dispositivos inteligentes para batimentos cardíacos, que criam alertas quando há alguma anomalia na frequência e no ritmo. Eles são capazes de enviar esses alertas para os médicos veterinários responsáveis pelo pet e para o tutor. Além disso, também há coleiras com sensores de aproximação de objetos para cães e gatos deficientes visuais, para evitar colisões.

Orientação online com veterinários

Cada vez mais, é possível encontrar médicos veterinários que dão suporte online para os tutores, seja por videochamadas ou por mensagens em aplicativos. Esse tipo de atendimento é primordial para situações não emergenciais, em que é possível analisar alguns exames ou ajustar doses de medicação conforme o comportamento dos pets.

É importante frisar que o Conselho Nacional de Medicina Veterinária não autoriza o atendimento para casos de emergência nem primeiras consultas – é preciso já ter passado com o médico antes.

Tecnologia no dia a dia

Também é interessante perceber como a tecnologia passou a integrar parte da rotina da relação entre os pets e os tutores. Um exemplo disso são os bebedouros e comedouros inteligentes, que purificam a água e liberam a comida em horários e quantidades programadas para os pets, além dos banheiros inteligentes, em que há uma entrada e uma saída de água para facilitar a limpeza no dia a dia.