Escolas: Uso de máscara volta a ser obrigatório em ambientes fechados

Seguindo a recomendação do Comitê de Medidas de Vigilância em Saúde do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Mogi Mirim volta a tornar obrigatório o uso de máscara facial nos ambientes fechados das unidades escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação.

O Decreto municipal que dispõe sobre o uso da máscara e sobre o cumprimento de outros protocolos sanitários foi publicado nesta quarta-feira (8), no Jornal Oficial do município.

No Decreto nº 8.650, o prefeito Paulo Silva determina que a máscara deve ser utilizada de maneira correta, ou seja, cobrindo o nariz e a boca, por estudantes, servidores públicos, colaboradores, pais e responsáveis e outros frequentadores durante o trânsito ou permanência nos ambientes fechados das escolas.

Vale ressaltar que o uso da proteção fica dispensado em espaços abertos e em áreas livres, inclusive nos pátios.

A fim de evitar a circulação do novo coronavírus nas unidades escolares, principalmente nesta época do ano, em que aumentam os casos de doenças respiratórias devido ao frio e ao tempo seco, o Decreto também estabelece:

1. manutenção de ambientes seguros nas escolas;

2. correta limpeza e higienização de todos os ambientes das escolas;

3. higiene frequente das mãos com água e sabão e, na impossibilidade de lavagem das mãos, o uso de álcool em gel de 70%;

4. preferencialmente uso de ventilação natural nos ambientes;

5. impedimento de aglomeração de alunos e de funcionários.