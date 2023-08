Escolinha de Basquete Masculino de Holambra Vence em Águas de Lindoia e Avança para as Semifinais do Campeonato do Circuito das Águas

Da Redação

Foto Divulgação P.M.H.

Equipe da Prefeitura de Holambra triunfa sobre o time da casa por 47 a 39 e mantém sonho do título

No último domingo, dia 20 de agosto, a equipe de basquete masculino da Escolinha de Basquete da Prefeitura de Holambra conquistou uma vitória emocionante em Águas de Lindoia, mantendo vivas as esperanças de se consagrarem campeões no Campeonato da Câmara de Esportes do Circuito das Águas. O time holambrense superou o time da casa por 47 a 39, assegurando sua vaga nas semifinais da competição.

A jornada até as semifinais foi marcada por determinação, habilidade e trabalho em equipe por parte dos jovens atletas da Escolinha de Basquete de Holambra. Eles enfrentaram uma atmosfera adversa no ginásio de Águas de Lindoia, com a torcida local fervorosa apoiando o time da casa, mas isso não abalou a confiança dos holambrenses.

A próxima etapa da competição ocorrerá em Jaguariúna, onde a Escolinha de Basquete de Holambra enfrentará adversários igualmente talentosos em busca do título do Campeonato da Câmara de Esportes do Circuito das Águas. A equipe e seus torcedores estão ansiosos para mais desafios emocionantes e, esperançosos, para escrever mais uma página brilhante na história do basquete em Holambra.

A comunidade de Holambra aguarda com expectativa as próximas partidas e torce para que a Escolinha de Basquete da Prefeitura de Holambra alcance o topo do pódio no Campeonato do Circuito das Águas, trazendo ainda mais reconhecimento para a cidade e inspirando futuras gerações de jogadores de basquete.