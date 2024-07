Escolinha de Futebol de Engenheiro Coelho Avança na Copa ADR 2024

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está participando ativamente da Copa ADR 2024 de Futebol Infantil com sua escolinha de futebol. A competição conta com a participação de 10 cidades: Aguaí, Amparo, Itapira, Mogi Guaçu, Pedreira, Socorro, Serra Negra, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho e Jacutinga (MG).

No último sábado, 29 de junho, Engenheiro Coelho recebeu as equipes de Aguaí no campo Artur Vicente Caetano, localizado no bairro Jardim Brasil, para a penúltima rodada da fase de classificação.

No primeiro jogo, da categoria sub-13, a escolinha de futebol de Engenheiro Coelho foi derrotada por 0x3 contra Aguaí. Com essa derrota, Engenheiro Coelho ainda tem uma pequena chance de classificação, dependendo de outros resultados.

No segundo jogo, da categoria sub-15, a equipe de Engenheiro Coelho venceu Aguaí por 3×0, com gols de Roni, Pietro e Matheusinho. Esta vitória foi significativa, pois derrubou o único time invicto desta categoria e colocou Engenheiro Coelho na liderança do sub-15, com 15 pontos. A equipe já garantiu vaga nas semifinais da competição, demonstrando um belo futebol para os torcedores presentes.

Os jogos contaram com um excelente trabalho de arbitragem do trio Claudinei Oliveira Alegre (Vampi), João Carlos Machado e José Agostinho Cardoso, com Léo Silva secretário de esportes atuando como mesário.

No próximo sábado, 06 de julho, Engenheiro Coelho receberá as equipes de Amparo nas categorias sub-13 e sub-15, a partir das 8h da manhã, no campo Artur Vicente de Paula, no Jardim Brasil.

A Secretaria de Esporte e lazer convida todos a comparecerem e apoiar os jovens atletas de Engenheiro Coelho rumo às semifinais da Copa ADR 2024 de Futebol Infantil.