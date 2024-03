Escritor de Campinas, Rafa Carvalho, faz lançamento duplo nesta segunda 25, com pré-venda e participações especiais

O lançamento será digital das 19 às 21h, com transmissão ao vivo pelo canal do youtube do

Coletivo Cultural Comunitário Encruzilhada Estrela Dalva de Campinas

Hoje, segunda-feira, 25, das 19 às 21h, acontece a live que abre a agenda de lançamento

duplo do artista e escritor de Campinas, Rafa Carvalho. Uma série de atividades relacionadas

com o duplo lançamento dos livros “roxo seco” (contos, coedição entre Pontes Editores e

Editora Encruza) e “Irene” (romance, Editora Encruza) está a caminho.

A transmissão ao vivo será feita pelo canal de youtube do CCCEED – Coletivo Cultural

Comunitário Encruzilhada Estrela Dalva e terá a presença de diversos convidados e

convidadas.

Na live, Rafa conversa sobre os processos de cada um dos livros, sempre expandindo o

diálogo para a literatura em geral e as coisas da vida. Sobre “roxo seco” o papo será com os

premiados autores Maria Fernanda Elias Maglio e Mailson Furtado, que assinam juntos o

prefácio também duplo da obra. E para falar acerca de “Irene”, Rafa convida a educadora

antirracista e pesquisadora Irene Izilda da Silva e o jornalista JC Petermann.

A live também celebra a inauguração do site do Coletivo Cultural Comunitário Encruzilhada

Estrela Dalva, www.ccceed.com.br, idealizado por Rafa Carvalho. O encontro marca o

início da pré-venda das obras, que poderão ser adquiridas em pacotes promocionais na loja

virtual do CCCEED.

A agenda de divulgações conta com ações online e encontros presenciais que vão até o final

de abril. Estão previstas atividades na Livraria Pontes, no Sarau da Dalva e na Biblioteca

Zink, em Campinas, e um evento no Sebo Pura Poesia, na cidade de São Paulo.

Todos os encontros contam com participações especiais, bate papos literários, além de

exposições e apresentações de artes visuais e música. Os projetos de publicação têm apoio, no

estado de São Paulo, do Proac Editais.

SERVIÇO

Lançamento duplo das obras literárias – roxo seco | Irene

Dia: Segunda-feira, 25

Hora: 19h às 21h

Local: canal no youtube do CCCEED – https://youtu.be/_BN1elSKqUE

Mais informações @poetante