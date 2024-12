Escritor lança livro com às memórias de José Carlos Pintor sobre o Esporte de Pedreira e cidades da região

A jornada do Professor, Técnico e Gestor José Carlos Pintor é contada no livro: “O que fez a diferença?”, de autoria de Sidenei Defendi, no sábado, 14 de dezembro, a partir das 14 horas, na sede da Câmara Municipal de Pedreira, localizada na Rua Professor João Alvarenga, nº 75, Centro.

Um otimista por natureza que procura levar a vida sem ressentimentos, o livro traz a trajetória, lutas, conquistas e principalmente a gratidão aos que o ajudaram e possibilitam enfrentar diversos desafios.

José Carlos Pintor foi um dos grandes responsáveis por levar a equipe feminina de Pedreira à Divisão AII do Basquete Profissional, além de outros feitos como Secretário de Esportes, Presidente de Agremiações Esportivas, entre outras ações.

Neste livro a história de Pedreira e da região é contada com leveza e pluralidade, explorando diversos aspectos do esporte na região.