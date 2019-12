Espaço Mãe e Filho é reinaugurado pela Prefeitura de Artur Nogueira



Na noite desta terça-feira (10), no Jardim Planalto, às 19:00h, a Prefeitura de Artur Nogueira reinaugurou o Espaço Mãe e Filho, sob o nome da senhora Maria das Dores Strasser (1951-1993), enfermeira que atuou pelo Posto de Saúde do Jardim Planalto como coordenadora.

A cerimônia contou com a presença de moradores da região, secretários e funcionários públicos, bem como os vereadores Beto Baiano, presidente da Câmara, Cristiano da Farmácia e Miltinho Turmeiro. Os familiares da homenageada se fizeram presentes nas filhas de Maria Das Dores Strasser, Alessandra e Marilza Strasser que discursou. “Com muita alegria, um sentimento assim de muita honra. Mesmo depois de 26 anos do falecimento e a minha mãe ser lembrada com muito carinho. Esse posto de saúde aqui foi a vida dela. A minha mãe deixou um legado e eu me sinto muito feliz de ela ter sido lembrada com tanto carinho assim pela população e em especial pelo prefeito Ivan Vicensotti”, disse ela.

O padre Edson Tagliaferro abençoou o novo estabelecimento e a secretária de saúde Sandra Banin Gaido destacou a infraestrutura do novo local. “Nosso Espaço Mãe e Filho conta hoje com 17 colaboradores para o atendimento nas especialidades médicas de pediatria e ginecologia. Os atendimentos ofertados são de 460 vagas para a pediatria e 520 vagas para a ginecologia. A estrutura física que hoje iremos apresentar passou por reforma, encontra-se moderna, renovada e com mobília nova”, frisou a secretária.

Para o prefeito Ivan Vicensotti, a saúde é uma das prioridades de Artur Nogueira e exaltou aqueles que trabalham em prol da cidade. “Falar em saúde em nosso município é prioridade, porque a saúde é de extrema importância e com esse Espaço Mãe e Filho, nós vamos ampliar o atendimento. Esse espaço ficou maravilhoso e vai atender muitas famílias. Eu estou muito feliz em concluir mais uma obra de tamanha importância para o nosso município onde nós sabemos que o nosso país vem passando uma dificuldade tão grande e em Artur Nogueira estamos indo na contramão de tudo que está acontecendo em nosso país com muita garra e luta. Quero agradecer principalmente aos nossos vereadores que fazem acontecer em nosso município, que ajudam a nossa gestão e a toda população pela compreensão”, comentou Ivan.

A recém-inaugurada UBS começa a atender a partir de quarta-feira (11) e irá funcionar em novo horário estendido, das 07:00h às 19:00h, de segunda a sexta-feira, sendo que a partir das 16:00h serão atendidas as chamadas demandas espontâneas, sem agendamento. O local também será o Centro de Referência de Vacinas com atendimento no mesmo horário.

Natural de Cabo Verde MG, Maria das Dores Strasser nasceu em 26/07/1951 e faleceu no dia 26/04/1993. Viveu parte de sua infância e adolescência na cidade de Artur Nogueira, onde se casou com José Strasser e tiveram duas filhas. Na vida profissional, como enfermeira, se sentiu realizada, pois através dessa profissão pôde ajudar muitas pessoas. Tinha um carinho especial pelo Posto de Saúde do Jardim Planalto, onde como coordenadora pôde favorecer o pronto atendimento à população na área médica e odontológica.