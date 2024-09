Espetáculo ‘AeróticO’ terá duas sessões no mês de setembro

Projeto faz parte da Lei Paulo Gustavo; sessões serão dias 14 às 20h e 15 às 19h

Números aéreos se entrelaçam com a dança

O Centro Cultural Casarão será palco para o espetáculo ‘AeróticO’, uma experiência provocante e acrobática, na qual números aéreos se entrelaçam com a dança. No sábado, 14, será às 20h e contará com audiodescrição. No domingo, 15, a sessão será às 19h. A retirada dos ingressos acontecerá 1h antes do início das sessões.

Através de movimentos coreografados com precisão e performances acrobáticas que desafiam a gravidade, ‘AeróticO’ desperta emoções profundas e convida o público a uma reflexão sobre a diversidade e a liberdade de ser e amar. Projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

Serviço:

Espetáculo ‘AeróticO’

Data e horário:

14/09, às 20h

15/09, às 19h

Local: Centro Cultural Casarão

Endereço: Rua Aracy de Almeida Câmara, 291, Barão Geraldo

Retirada dos ingressos acontecerá 1h antes do início das sessões.