Espetáculo de dança “Mulheres de Arrimo” terá apresentações em Campinas

Realizado por dançarinas do Núcleo BPI, o projeto apresenta trabalho artístico desenvolvido a partir de encontro com mulheres de diferentes realidades da região de Campinas

Crédito: Divulgação/Pedro Spagnol

O espetáculo “Mulheres de Arrimo” é uma boa opção para os amantes da dança e também para apreciar o trabalho realizado pelas dançarinas Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo, do Núcleo BPI. No Centro Cultural Casarão, no distrito de Barão Geraldo, estão agendadas duas apresentações, para os dias 1 e 2 de setembro, sempre às 20h. Também em Campinas, o espetáculo em cartaz na Sala dos Toninhos (Rua Francisco Teodoro, Vila Industrial), na quinta-feira, 8 de setembro, às 16h, e na sexta-feira, 28 de setembro, às 20h. Os ingressos são gratuitos e mais informações podem ser conferidas no Instagram do grupo, em @mulheresdearrimo (veja a programação abaixo).

Em “Mulheres de Arrimo” as três dançarinas convidam o público a refletir e sentir, através do contato com a dança contemporânea, sobre as diferentes maneiras pelas quais as mulheres estão inseridas nas estruturas do patriarcado e do capitalismo – e como isso as afeta, individual e coletivamente.

“O encontro com outras mulheres, em situações radicalmente diferentes das nossas, nos acorda. Ressoa em nossas partes sufocadas e escancara uma força de ruptura, de dizer ‘não quero’, de querer fazer diferente, amar diferente, abrir o peito, estar mais viva. Temos o direito de ser muitas, para além do que esperam de nós. Ressoar com outras mulheres e com a diversidade delas acorda partes importantes de mim”, afirma Mariana Jorge.

Para a apresentação o trio conta com o apoio primordial do Núcleo BPI, do qual fazem parte. Através de seu método criado pela professora, doutora e diretora artística Graziela Rodrigues, a equipe realizou diversas pesquisas, rastreamentos e idas a campo que visaram um encontro com as ‘mulheres de arrimo’ presentes nas ruas do centro da cidade, em comunidades e acampamentos.

O projeto “Mulheres de arrimo: transgredir para amar” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Sobre as dançarinas

Elisa Costa: Doutora em Artes da Cena pela Unicamp. Mestra em Artes da Cena e graduada em Dança pela mesma Universidade. Praticante de Somatic Experiencing (SE) em nível Avançado 2.

Atua como dançarina, intérprete-criadora, pesquisadora, direção e orientação de trabalhos artísticos, dentre outras funções relacionadas a processos criativos em dança. É professora de Artes no Ensino Médio da Escola Técnica de Hortolândia e professora no curso Técnico de Dança da ETEC de Artes (São Paulo), Centro Paula Souza. Integra o Grupo de Pesquisa “BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete) e Dança do Brasil” e o Núcleo BPI de produções artísticas, onde vem realizando pesquisas e processos criativos diversos.

Realiza trabalhos voltados à Educação na OSC Centros Etievan, na qual faz parte do time de educadores em formação contínua. Atua também como terapeuta somática de SE.

Mariana Jorge: Dançarina, pesquisadora e professora. Doutoranda e mestra em Artes da Cena pela Unicamp, onde também se graduou em Dança (bacharel e licenciatura) e em Pedagogia.

Desde 2010 integra o Núcleo BPI e o Grupo de Pesquisa e Criação em Dança: Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI) e a Dança do Brasil, dirigido por Graziela Rodrigues. Com o Núcleo BPI desenvolve processos criativos e performance de dança e pesquisas de campo no Brasil.

Esteve como arte educadora do Curso Profissionalizante em Dança da Escola de Artes Augusto Boal – Secretaria de Cultura de Hortolândia. Também atuou como orientadora artística da 6ª/7ª/8ª edição do Programa de Qualificação em Artes – realizado pela Poiesis Gestão Cultural em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Nara Cálipo: Artista e pesquisadora da dança, doutora e mestra em Artes da Cena pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Unicamp e graduada em dança pela mesma Universidade. Ao longo dos 11 anos de formação acadêmica, sua investigação esteve nos processos artísticos, sobretudo a partir do processo do Bailarino-Pesquisador-Intérprete.

Desenvolveu inúmeras pesquisas de campo no Tocantins, junto às mulheres quebradeiras de coco babaçu, à manifestação religiosa do Terecô e também junto às artesãs do Capim Dourado, a partir das quais elaborou também obras artísticas. Atuou em diversos processos como bailarina e assistente de direção junto ao Núcleo BPI, dentre eles “O Corpo como Relicário”, contemplado pelo ProAC.

Núcleo BPI

O Grupo de Pesquisa Bailarino-Pesquisador-Intérprete e Dança do Brasil – Núcleo BPI é composto por um coletivo de artistas, educadores e pesquisadores, com sede principal na cidade de Campinas, que possuem um compromisso com a produção e disseminação do Método BPI.

Foi criado por Graziela Rodrigues e conta atualmente com um núcleo estável de bailarinos-pesquisadores, além de estudantes em formação no BPI. Possui vínculo institucional com o Departamento de Artes Corporais do Instituto de Artes da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), que se caracteriza como principal sede das produções.

Ficha técnica

Dançarinas-criadoras: Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo | Realização: Núcleo BPI | Assessoria artística: Graziela Rodrigues | Produção: Yasmin Berzin | Comunicação: Miguel Von Zuben | Figurino: Warner Júnior | Iluminação: Francisco Barganian | Trilha sonora: Rodrigo Hara | Registro audiovisual: Pedro Spagnol | Design: Anna Kelmer

Programação

Campinas – Centro Cultural Casarão

Data: 01 e 02 de setembro (sexta-feira e sábado), às 20h

Endereço: Rua Maria Ribeiro Sampaio Reginato, s/n, Barão Geraldo

Ingressos: Grátis

Acessibilidade: Não | Classificação etária: 14 anos | Duração: 50min

Campinas – Sala dos Toninhos

Data: 08 de setembro (sexta-feira), às 16h; 28/set (quinta-feira), às 20h

Endereço: Rua Francisco Teodoro, Vila Industrial

Ingressos: Grátis

Acessibilidade: Audiodescrição aberta e Libras no dia 08 | Classificação etária: 14 anos | Duração: 60min

Hortolândia – Escola Augusto Boal

Data: 30de setembro (sábado), às 20h

Endereço: Rua Casemiro de Abreu, Jardim Amanda II

Ingressos: Grátis

Acessibilidade: Não | Classificação etária: 14 anos | Duração: 50min

Jaguariúna – Teatro Municipal Dona Zenaide

Data: 05 de outubro (quinta-feira), às 20h

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1151, Centro

Ingressos: Grátis

Acessibilidade: Não | Classificação etária: 14 anos | Duração: 50min