Espetáculo Elas por Elas no Teatro Tupec irá celebrar o Dia Internacional da Mulher

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também serve como um alerta sobre os graves problemas de gênero que persistem em todo o mundo até hoje. Em Mogi Guaçu, a data será celebrada com o espetáculo Elas por Elas, marcado para a terça-feira, 7 de março, às 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

O espetáculo conta com apoio da Secretaria Municipal de Cultura por meio das regras para artistas e grupos guaçuanos que podem utilizar o teatro dentro do âmbito do projeto Terça de Palco Aberto. Por isso, um valor simbólico de R$ 10 será cobrado para assistir ao espetáculo. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu.

O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que o espetáculo propõe uma reflexão sobre temas que permeiam a realidade atual, como machismo, preconceito, desrespeito, violência física e psicológica, sexualidade, injustiça contra a mulher e empoderamento feminino. “A ideia é que essa reflexão se dê por meio de músicas de diferentes estilos trazendo uma visão comprometida com as transformações acerca do olhar para a mulher na sociedade. Todo esse enredo se dará de forma leve, séria, lúdica, jocosa e divertida”, comentou.

“O setor que se posiciona como ponta de lança das transformações de sensibilidade e pensamento é a arte. É ela que nessa corrida busca regenerar os sentidos e o intelecto”, destacou o secretário ao citar que “a música, considerada arte por excelência, retrata o olhar do compositor frente a realidade. E a mulher é temática frequente nessas composições”.

Elas por Elas contará também com as artes cênicas para contextualizar e enriquecer a voz feminina e o seu lugar de fala frente às questões abordadas. “O espetáculo, além de trazer uma diversidade musical e artística grandiosa, retrata também a pluralidade do que hoje entendemos por ser mulher em seus diferentes contextos. Este espaço busca destacar as conquistas sociais, políticas e econômicas que as mulheres vêm alcançando nos últimos tempos”, finalizou Sastri.

Espetáculo Elas por Elas

Data: 7 de março

Horário: 19h30

Local: Teatro Tupec, no Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Ingresso: R$ 10

Link: https://megabilheteria.com/agenda/mogi-guacu